США помогут Украине с поставками дополнительных Patriot
США помогут Украине поставить дополнительные комплексы систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Кулеба рассказал, что команды президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена "работают на всех уровнях, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос".
Руководитель украинского диппредставительства встретился с американским коллегой Энтони Блинкеном, чиновники обсудили вторжение России в Украину. Они также обсудили подготовку к Саммиту мира в Швейцарии и саммиту НАТО в Вашингтоне.
31 мая сообщалось, что Германия предоставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot и 500 млн евро помощи.
- 27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.
- 15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot.
- 25 мая президент заявил, что предоставление Украине семи зенитно-ракетных комплексов Patriot и принятие США решения о передаче истребителей F-16 будет практическим итогом июльского саммита НАТО.
- 28 мая стало известно, что Нидерланды планируют в короткие сроки собрать зенитно-ракетный комплекс Patriot и подарить его Украине, а также призывают присоединиться и другие страны, имеющие на вооружении эту систему противовоздушной обороны.
Читайте также: Удар по Харькову 23 мая. Зеленский: Это возможно из-за дефицита ПВО и дальнобойности