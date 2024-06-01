США помогут Украине с поставками дополнительных Patriot

Глава МИД Кулеба встретился с американским коллегой Блинкеном, чиновники обсудили вторжение России в Украину

ЗРК Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

США помогут Украине поставить дополнительные комплексы систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба рассказал, что команды президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена "работают на всех уровнях, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос".

Руководитель украинского диппредставительства встретился с американским коллегой Энтони Блинкеном, чиновники обсудили вторжение России в Украину. Они также обсудили подготовку к Саммиту мира в Швейцарии и саммиту НАТО в Вашингтоне.

31 мая сообщалось, что Германия предоставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot и 500 млн евро помощи.

27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.

15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot.

25 мая президент заявил, что предоставление Украине семи зенитно-ракетных комплексов Patriot и принятие США решения о передаче истребителей F-16 будет практическим итогом июльского саммита НАТО.

28 мая стало известно, что Нидерланды планируют в короткие сроки собрать зенитно-ракетный комплекс Patriot и подарить его Украине, а также призывают присоединиться и другие страны, имеющие на вооружении эту систему противовоздушной обороны.

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