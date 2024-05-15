Bloombrg: США можуть передати Україні ще одну систему Patriot після прохання Зеленського

США хочуть відправити ще одну батарею Patriot з радарами, пише агентство

Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Адміністрація американського президента Джо Байдена думає передати Україні додаткової системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімних осіб, знайомих з цим питанням.

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Зазначається, що США хочуть відправити ще одну батарею Patriot з радарами, розуміючи потреби України у засобах ППО.

Агентство пише, що європейські союзники також працюють над планами щодо надсилання додаткових систем протиповітряної оборони, однак їхня кількість не уточнюється.

Під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва 14 травня президент Володимир Зеленський заявив йому, що для захисту Харкова та області потрібні дві додаткові системи Patriot.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.

18 квітня очільник МЗС України закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад із Німеччини та якнайшвидше поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

13 травня радник президента Сполучених Штатів із нацбезпеки повідомив, що у "найближчі дні" США оголосять новий пакет військової допомоги для України.

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