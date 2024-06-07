Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одного Patriot – Bloomberg

В мае в Германии заявляли, что передадут Украине третью систему Patriot и 500 млн евро помощи

Patriot (Фото: Генштаб ВСУ/Facebook)

В Германии рассматривают возможность передачи Украине дополнительной, четвертой, системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщило американское информагентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных собеседников, которые ознакомлены с этим вопросом.

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По словам собеседников, Берлин думает о передаче Силам обороны еще одного Patriot, но окончательного решения еще нет.

Сейчас Германия активно пытается объединить возможности ПВО среди союзников Украины, поскольку "импульс в войне изменился в пользу России", отметили в Bloomberg.

Еще в середине апреля Берлин обещал предоставить Киеву "немедленно" третью систему Patriot и выделить денежную помощь. В мае глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила намерения ее страны по передаче ПВО и 500 млн евро для Украины.

Также 24 мая в Министерстве обороны Германии заявили о выделении пакета помощи Украине на 500 млн евро, в который вошла система ПВО IRIS-T.

15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставить Украине систему Patriot.

1 июня глава МИД Кулеба сказал, что США помогут Украине с поставкой Patriot. По его словам, страны "работают на всех уровнях, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос".

3 июня премьер Румынии Чолаку сообщил, что его страна размышляет над передачей Украине дополнительной системы Patriot – предложение находится на стадии анализа.

4 июня глава итальянского МИД Таяни заявил, что Рим передаст Украине систему ПВО SAMP-T в новом пакете военной помощи.

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