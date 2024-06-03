Румыния рассматривает возможность передачи Украине системы Patriot

Марчел Чолаку (Фото: EPA)

В Румынии рассматривается возможность передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом в интервью изданию Euronews сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

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По его словам, для принятия соответствующего решения Высший совет национальной обороны должен учесть всю имеющуюся информацию.

"Прежде всего должны говорить специалисты. Если система будет покрывать часть Украины, то это не означает, что она не будет охватывать и Румынию. Речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол и нашли лучшее решение", – отметил глава правительства Румынии.

Чолаку подчеркнул, что предложение находится на стадии анализа. Он заявил, что не может решить этот вопрос "на шоу".

"Я не специалист. Я премьер-министр Румынии и должен заслушать этот вопрос в соответствующих институциональных рамках, тайно, так как он касается обороны государства – после єтого мы примем решение вместе", – пояснил премьер Румынии и подчеркнул, что это не та дискуссия, которая должна вестись публично.

27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.

15 мая Чолаку заявил, что его страна пока не приняла решение по отправке Украине системы ПВО Patriot, но ему нравится реакция Путина на эти обсуждения.

22 мая президент Румынии Йоханнис заявил, что страна сможет предоставить Украине систему ПВО Patriot только в том случае, если получит взамен что-то другое.

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