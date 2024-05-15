Прем'єр Румунії: Рішення щодо Patriot для України ще немає, але реакція Путіна тішить

Марчел Чолаку (Фото: ЕРА)

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку заявив Digi24, що його країна поки не ухвалила рішення щодо відправлення Україні системи протиповітряної оборони Patriot, але йому подобається реакція російського диктатора Володимира Путіна на ці обговорення.

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Днями Чолаку зауважив, що міністр оборони Румунії Анджел Тилвар має "серйозні застереження" щодо передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Очільник оборонного відомства аргументував це тим, що країні самій потрібна ця система.

Торкаючись цієї теми, журналіст Digi24 уточнив у прем'єра, чи означає це відмову у переданні Україні Patriot. На це Чолаку заявив, що такий висновок є передчасним.

"Рішення ухвалюватиметься на Вищій раді національної оборони, як заведено", – пояснив він.

Водночас румунський прем'єр заявив, що йому сподобалася реакція Кремля — зокрема, Путіна на ці обговорення.

"<...> Ми побачили реакцію Кремля із завуальованою погрозою на адресу Румунії. Іншими словами, можливе рішення Румунії дуже турбує Москву. Але Росія не атакуватиме Румунію", – висловився Чолаку.

На початку квітня після засідання Ради Україна-НАТО глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише у союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО". Згодом вона повідомила, що запаси систем ППО у Німеччині майже вичерпано, тому союзникам треба шукати їх в інших країн.

6 квітня 2024 року президент Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.

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