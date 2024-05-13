Міністр оборони Румунії не хоче давати Україні ЗРК Patriot. Але рішення не тільки за ним

Анджел Тилвар (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку заявив, що міністр оборони країни Анджел Тилвар має "серйозні застереження" щодо передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot, не уточнивши, чому той дотримується такої позиції. Про це повідомляє Digi24.

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Чолаку зазначив, що не обговорював питання посилення української ППО з президентом Клаусом Йоганнісом, але мав відповідну розмову з Тилваром. Глава Міноборони Румунії, за словами Чолаку, є "не дуже прихильним" до передання Україні ЗРК Patriot.

"Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні", – заявив прем'єр, додавши, що рішення має ухвалювати Вища рада національної оборони.

Нещодавно Йоганніс заявив під час візиту до США, що готовий до обговорення можливого передання ракетної системи в Україну.

"Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони", – сказав тоді він.

На початку квітня після засідання Ради Україна-НАТО глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише у союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО". Згодом вона повідомила, що запаси систем ППО у Німеччині майже вичерпано, тому союзникам треба шукати їх в інших країн.

6 квітня 2024 року президент Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.

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