Министр обороны Румынии не хочет давать Украине ЗРК Patriot. Но решение не только за ним

Анджел Тилвар (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что у министра обороны страны Анджела Тилвара есть "серьезные предостережения" относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, не уточнив, почему тот придерживается такой позиции. Об этом сообщает Digi24.

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Чолаку отметил, что не обсуждал вопрос усиления украинской ПВО с президентом Клаусом Йоханнисом, но имел соответствующий разговор с Тилваром. Глава Минобороны Румынии, по словам Чолаку, "не очень склонен" к передаче Украине ЗРК Patriot.

"Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которая должна быть передана Украине", – заявил премьер, добавив, что решение должен принимать Высший совет национальной обороны.

Недавно Йоханнис заявил во время визита в США, что готов к обсуждению возможной передачи ракетной системы в Украину.

"Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", – сказал он.

В начале апреля после заседания Совета Украина-НАТО глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО". Впоследствии она сообщила, что запасы систем ПВО в Германии почти исчерпаны, поэтому союзникам нужно искать их в других странах.

6 апреля 2024 года президент Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.

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