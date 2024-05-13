Министр обороны Румынии не хочет давать Украине ЗРК Patriot. Но решение не только за ним
Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что у министра обороны страны Анджела Тилвара есть "серьезные предостережения" относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, не уточнив, почему тот придерживается такой позиции. Об этом сообщает Digi24.
Чолаку отметил, что не обсуждал вопрос усиления украинской ПВО с президентом Клаусом Йоханнисом, но имел соответствующий разговор с Тилваром. Глава Минобороны Румынии, по словам Чолаку, "не очень склонен" к передаче Украине ЗРК Patriot.
"Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которая должна быть передана Украине", – заявил премьер, добавив, что решение должен принимать Высший совет национальной обороны.
Недавно Йоханнис заявил во время визита в США, что готов к обсуждению возможной передачи ракетной системы в Украину.
"Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", – сказал он.
В начале апреля после заседания Совета Украина-НАТО глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО". Впоследствии она сообщила, что запасы систем ПВО в Германии почти исчерпаны, поэтому союзникам нужно искать их в других странах.
- 6 апреля 2024 года президент Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.
- 6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.
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