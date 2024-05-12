В Берлине размышляют над тем, чтобы сбивать российские дроны над Украиной силами НАТО

Флаг Германии (Фото: ЕРА)

Представители правящей Свободной демократической партии, Зеленого и Христианско-демократического союза Германии не исключают, что члены стран НАТО могли бы сбивать российские дроны на западной части Украины. Об этом сообщает DW.

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С такой инициативой выступили эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге и бывший помощник генсека НАТО генерал-лейтенант Горст-Гайнрих Браус.

По их словам, западные союзники могли бы помочь Украине оградить часть ее западной территории от атак российских дронов с помощью систем ПВО, расположенных на восточных границах НАТО, в частности, в Польше или Румынии.

Ланге, в частности, заметил, что это помогло бы разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.

Агнешка Бруггер и Антон Хофрайтер от Зеленых считают верным "разместить системы противовоздушной обороны на границах соседних с Украиной государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины". В то же время Хофрайтер признает, что на данном этапе об этом речь не идет. По его мнению, сейчас приоритетным является увеличение военных поставок Украине.

Маркус Фабер от ВДП отмечает, что количество систем ПВО и ракет уже сейчас ограничено, поэтому необходимо гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе.

"В таких условиях я считаю это (привлечение западных систем ПВО для защиты неба над Украиной. – Ред.) возможным", – сказал он.

Родерих Кизеветтер от ХДС заявил: "Это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит защитить фронт".

Он привел в пример ситуацию с Израилем, когда союзники НАТО помогли отражать стране ракетные и дроновые атаки со стороны Ирана. Кизеветтер считает, что это говорит о том, что в подобной ситуации оказавшие помощь государства не становятся автоматически сторонами конфликта.

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран запустил со своей территории в сторону Израиля более 200 беспилотников и ракет.

Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все воздушные цели.

15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что США не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими в Израиле, потому что американо-израильские и американо-украинские отношения "совершенно разные" .

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