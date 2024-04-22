Зеленский о помощи Запада в отражении иранской атаки на Израиль: Я был шокирован
Страны Запада помогли Израилю отразить недавнюю атаку Ирана, хотя страна не является членом НАТО и у нее нет мощного союзнического документа с Альянсом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Хьюго Декрипту и акцентировал, что был шокирован такой реакцией союзников.
Зеленский отметил, что был шокирован реакцией Запада на иранские удары по Израилю. Он уточнил, что после атаки Ирана на Израиль есть жертвы, но их количество небольшое и это в любом случае заслуживает сочувствия. Однако президент подчеркнул, что союзники помогли Израилю независимо от того, что страна не является членом НАТО.
Также он акцентировал, что не видел очень серьезного и мощного документа между Францией и Израилем, как, например между США и Израилем, или подобного документа между Израилем и НАТО.
"То есть мы просто увидели как армии, пилоты и оружие нескольких союзнических государств уничтожило 99% всего того, что летело на голову израильтянам из Ирана. Вот что мы с вами увидели. И почему я был в шоке, а именно потому: что не так с нами? Что не так с украинцами?" – отметил президент.
По его словам, Конгресс США с началом кризиса и вызовов на Ближнем Востоке начал обращать внимание на ту проблему, то же самое делают и американские медиа.
"Давайте будем откровенными, они сегодня в большинстве своем смотрят на то, что происходит в Израиле, Газе, в общем Middle East", – сказал он.
Президент уточнил, что из-за ситуации с Израилем и Ираном меньше внимания и времени уделяют Украине, а значит меньше внимания и их общества. Зеленский добавил, что если общество меньше реагирует, то и меньше ответственности у политических лидеров, следовательно, может быть уменьшена и помощь.
15 апреля французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что страна сбила иранские ракеты, которые в ночь на 14 апреля летели на Израиль, по просьбе Иордании.
- В ночь на 14 апреля Иран запустил со своей территории в сторону Израиля более 200 беспилотников и ракет.
- Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все воздушные цели.
- 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.
- Представитель Госдепа Миллер заявил, что США не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими в Израиле, потому что американо-израильские и американо-украинские отношения "совершенно разные".
- 20 апреля Зеленский заявил, что считает "двойными стандартами" то, что Запад помог защитить небо Израиля во время атаки со стороны Ирана, однако отказывается делать то же самое для Украины во время российских атак.
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