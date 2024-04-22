Зеленский о помощи Запада в отражении иранской атаки на Израиль: Я был шокирован

В ночь на 14 апреля Иран запустил со своей территории в сторону Израиля более 200 беспилотников и ракет

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Страны Запада помогли Израилю отразить недавнюю атаку Ирана, хотя страна не является членом НАТО и у нее нет мощного союзнического документа с Альянсом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Хьюго Декрипту и акцентировал, что был шокирован такой реакцией союзников.

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Зеленский отметил, что был шокирован реакцией Запада на иранские удары по Израилю. Он уточнил, что после атаки Ирана на Израиль есть жертвы, но их количество небольшое и это в любом случае заслуживает сочувствия. Однако президент подчеркнул, что союзники помогли Израилю независимо от того, что страна не является членом НАТО.

Также он акцентировал, что не видел очень серьезного и мощного документа между Францией и Израилем, как, например между США и Израилем, или подобного документа между Израилем и НАТО.

"То есть мы просто увидели как армии, пилоты и оружие нескольких союзнических государств уничтожило 99% всего того, что летело на голову израильтянам из Ирана. Вот что мы с вами увидели. И почему я был в шоке, а именно потому: что не так с нами? Что не так с украинцами?" – отметил президент.

По его словам, Конгресс США с началом кризиса и вызовов на Ближнем Востоке начал обращать внимание на ту проблему, то же самое делают и американские медиа.

"Давайте будем откровенными, они сегодня в большинстве своем смотрят на то, что происходит в Израиле, Газе, в общем Middle East", – сказал он.

Президент уточнил, что из-за ситуации с Израилем и Ираном меньше внимания и времени уделяют Украине, а значит меньше внимания и их общества. Зеленский добавил, что если общество меньше реагирует, то и меньше ответственности у политических лидеров, следовательно, может быть уменьшена и помощь.

15 апреля французский лидер Эмманюэль Макрон заявил , что страна сбила иранские ракеты, которые в ночь на 14 апреля летели на Израиль, по просьбе Иордании.

В ночь на 14 апреля Иран запустил со своей территории в сторону Израиля более 200 беспилотников и ракет.

со своей территории в сторону Израиля беспилотников и ракет. Байден публично заявил , что войска США помогли Израилю сбить почти все воздушные цели.

, что войска США помогли Израилю сбить почти все воздушные цели. 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили , что во время массированной воздушной атаки перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

, что во время массированной воздушной атаки перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников. Представитель Госдепа Миллер заявил, что США не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими в Израиле, потому что американо-израильские и американо-украинские отношения "совершенно разные" .

. 20 апреля Зеленский заявил , что считает "двойными стандартами" то, что Запад помог защитить небо Израиля во время атаки со стороны Ирана, однако отказывается делать то же самое для Украины во время российских атак.