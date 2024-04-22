Зеленський про допомогу Заходу у відбитті іранської атаки на Ізраїль: Я був шокований

У ніч проти 14 квітня Іран запустив зі своєї території в бік Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Країни Заходу допомогли Ізраїлю відбити нещодавню атаку Ірану, хоча країна не є членом НАТО і в неї немає потужного союзницького документа з Альянсом. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Х’юго Декрипту та акцентував, що був шокований такою реакцією союзників.

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Зеленський зазначив, що був шокований реакцією Заходу на іранські удари по Ізраїлю. Він уточнив, що після атаки Ірану на Ізраїль є жертви, але їхня кількість невелика і це в будь-якому разі заслуговує на співчуття. Однак президент наголосив, що союзники допомогли Ізраїлю незалежно від того, що країна не є членом НАТО.

Також він акцентував, що не бачив дуже серйозного і потужного документа між Францією та Ізраїлем, як, наприклад між США та Ізраїлем, або подібного документу між Ізраїлем і НАТО.

"Тобто ми просто побачили як армії, пілоти й зброя кількох союзницьких держав знищила 99% всього того, що летіло на голову ізраїльтянам з Ірану. Ось що ми з вами побачили. І чому я був у шоці, а саме тому: що не так із нами? Що не так з українцями?" – зазначив президент.

За його словами, Конгрес США з початком кризи та викликів на Близькому Сході почав звертати увагу на цю проблему, те саме роблять і американські медіа.

"Давайте будемо відвертими, вони сьогодні в більшості своїй дивляться на те, що відбувається в Ізраїлі, Газі, загалом Middle East", – сказав він.

Президент уточнив, що через ситуацію з Ізраїлем та Іраном менше уваги й часу приділяють Україні, а значить менше уваги і їхнього суспільства. Зеленський додав, що якщо суспільство менше реагує, то й менша відповідальність у політичних лідерів, отже, може бути зменшена й допомога.

15 квітня французький лідер Емманюель Макрон заявив, що країна збила іранські ракети, які в ніч проти 14 квітня летіли на Ізраїль, на прохання Йорданії.

У ніч проти 14 квітня Іран запустив зі своєї території в бік Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет.

Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі повітряні цілі.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

Речник Держдепу Міллер заявив, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні".

20 квітня Зеленський заявив, що вважає "подвійними стандартами" те, що Захід допоміг захистити небо Ізраїлю під час атаки з боку Ірану, проте відмовляється робити те саме для України під час російських атак.

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