Зеленський про допомогу Заходу у відбитті іранської атаки на Ізраїль: Я був шокований
Країни Заходу допомогли Ізраїлю відбити нещодавню атаку Ірану, хоча країна не є членом НАТО і в неї немає потужного союзницького документа з Альянсом. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Х’юго Декрипту та акцентував, що був шокований такою реакцією союзників.
Зеленський зазначив, що був шокований реакцією Заходу на іранські удари по Ізраїлю. Він уточнив, що після атаки Ірану на Ізраїль є жертви, але їхня кількість невелика і це в будь-якому разі заслуговує на співчуття. Однак президент наголосив, що союзники допомогли Ізраїлю незалежно від того, що країна не є членом НАТО.
Також він акцентував, що не бачив дуже серйозного і потужного документа між Францією та Ізраїлем, як, наприклад між США та Ізраїлем, або подібного документу між Ізраїлем і НАТО.
"Тобто ми просто побачили як армії, пілоти й зброя кількох союзницьких держав знищила 99% всього того, що летіло на голову ізраїльтянам з Ірану. Ось що ми з вами побачили. І чому я був у шоці, а саме тому: що не так із нами? Що не так з українцями?" – зазначив президент.
За його словами, Конгрес США з початком кризи та викликів на Близькому Сході почав звертати увагу на цю проблему, те саме роблять і американські медіа.
"Давайте будемо відвертими, вони сьогодні в більшості своїй дивляться на те, що відбувається в Ізраїлі, Газі, загалом Middle East", – сказав він.
Президент уточнив, що через ситуацію з Ізраїлем та Іраном менше уваги й часу приділяють Україні, а значить менше уваги і їхнього суспільства. Зеленський додав, що якщо суспільство менше реагує, то й менша відповідальність у політичних лідерів, отже, може бути зменшена й допомога.
15 квітня французький лідер Емманюель Макрон заявив, що країна збила іранські ракети, які в ніч проти 14 квітня летіли на Ізраїль, на прохання Йорданії.
- У ніч проти 14 квітня Іран запустив зі своєї території в бік Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет.
- Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі повітряні цілі.
- 15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.
- Речник Держдепу Міллер заявив, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні".
- 20 квітня Зеленський заявив, що вважає "подвійними стандартами" те, що Захід допоміг захистити небо Ізраїлю під час атаки з боку Ірану, проте відмовляється робити те саме для України під час російських атак.
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