Зеленський дорікнув Заходу у "подвійних стандартах" через відбиття атаки на Ізраїль

Президент наголосив, що на Заході "всі забули в такий момент, що Ізраїль не в НАТО"

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Володимир Зеленський вважає "подвійними стандартами" те, що Захід допоміг захистити небо Ізраїлю під час атаки з боку Ірану, проте відмовляється робити те саме для України під час російських атак. Про це він сказав в інтерв’ю бразильським журналістам.

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Президент нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення Росії Україна просила Захід закрити небо, проте партнери відмовлялись, аргументуючи це тим, що це означало б втягування у війну з РФ, адже Україна не є країною НАТО.

"З Ізраїлем історія абсолютно прагматична – їм потрібно було знищити все, що летіло на голову ізраїльтянам. Молодці, що знищили, і що люди там живі, і слава богу. Але, тим не менш, це і є подвійні стандарти. Всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що на цю тему можна довго дискутувати і говорити про те, що іранські ракети летіли над іншими країнами, де базувались союзницькі війська, тому всі цілі було знищено ще до Ізраїлю – задля захисту повітряного простору над цими базами Альянсу.

Однак Зеленський все одно вважає це "подвійними стандартами" – він нагадав, що російські ракети та літаки неодноразово заходили у повітряний простір Польщі та Румунії, але жодної реакції Заходу не було.

В ніч на 14 квітня Іран запустив зі своєї території в бік Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет.

Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі повітряні цілі.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

Речник Держдепу Міллер заявив, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні".

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