Зеленський дорікнув Заходу у "подвійних стандартах" через відбиття атаки на Ізраїль
Президент Володимир Зеленський вважає "подвійними стандартами" те, що Захід допоміг захистити небо Ізраїлю під час атаки з боку Ірану, проте відмовляється робити те саме для України під час російських атак. Про це він сказав в інтерв’ю бразильським журналістам.
Президент нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення Росії Україна просила Захід закрити небо, проте партнери відмовлялись, аргументуючи це тим, що це означало б втягування у війну з РФ, адже Україна не є країною НАТО.
"З Ізраїлем історія абсолютно прагматична – їм потрібно було знищити все, що летіло на голову ізраїльтянам. Молодці, що знищили, і що люди там живі, і слава богу. Але, тим не менш, це і є подвійні стандарти. Всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО", – наголосив Зеленський.
Він зазначив, що на цю тему можна довго дискутувати і говорити про те, що іранські ракети летіли над іншими країнами, де базувались союзницькі війська, тому всі цілі було знищено ще до Ізраїлю – задля захисту повітряного простору над цими базами Альянсу.
Однак Зеленський все одно вважає це "подвійними стандартами" – він нагадав, що російські ракети та літаки неодноразово заходили у повітряний простір Польщі та Румунії, але жодної реакції Заходу не було.
- В ніч на 14 квітня Іран запустив зі своєї території в бік Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет.
- Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі повітряні цілі.
- 15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.
- Речник Держдепу Міллер заявив, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні".
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