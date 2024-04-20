Зеленский упрекнул Запад в "двойных стандартах" из-за отражения атаки на Израиль

Президент подчеркнул, что на Западе "все забыли в такой момент, что Израиль не в НАТО"

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский считает "двойными стандартами" то, что Запад помог защитить небо Израиля во время атаки со стороны Ирана, однако отказывается делать то же для Украины во время российских атак. Об этом он сказал в интервью бразильским журналистам.

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Президент напомнил, как в начале полномасштабного вторжения России Украина просила Запад закрыть небо, однако партнеры отказывались, аргументируя это тем, что это означало бы втягивание в войну с РФ, так как Украина не является страной НАТО.

"С Израилем история абсолютно прагматичная – им нужно было уничтожить все, что летело на голову израильтянам. Молодцы, что уничтожили, и что люди там живы, и слава богу. Но, тем не менее, это и есть двойные стандарты. Все забыли в такой момент, что Израиль не является страной НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на эту тему можно долго дискутировать и говорить о том, что иранские ракеты летели над другими странами, где базировались союзнические войска, поэтому все цели были уничтожены еще до Израиля – для защиты воздушного пространства над этими базами Альянса. Однако Зеленский все равно считает это "двойными стандартами".

В ночь на 14 апреля Иран запустил со своей территории в сторону Израиля более 200 беспилотников и ракет.

Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все воздушные цели.

15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что США не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими в Израиле, потому что американо-израильские и американо-украинские отношения "совершенно разные".

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