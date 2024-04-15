Макрон заявив, що Франція збила іранські ракети, що летіли на Ізраїль, на прохання Йорданії

"Ми змусили наші літаки злетіти й ми перехопили те, що мали перехопити", – сказав лідер Франції

Небо над Ізраїлем у ніч атаки 14 квітня (Фото: ЕРА/ATEF SAFADI)

Франція збила іранські ракети, які в ніч проти 14 квітня летіли на Ізраїль, на прохання Йорданії. Про це в інтерв'ю BFMTV заявив французький президент Еммануель Макрон.

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Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі у день атаки заявив про внесок армій США, Великої Британії та Франції у відбитті іранських ракет та дронів.

Макрон підтвердив, що французькі літаки допомогли відбити іранські повітряні цілі, які залетіли простору Йорданії, прямуючи до Ізраїлю.

"Повітряний простір Йорданії було порушено. Ми змусили наші літаки злетіти і ми перехопили те, що мали перехопити <...> Вже кілька років ми маємо авіабазу в Йорданії для боротьби з тероризмом", – заявив французький лідер.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

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