МЗС Британії: Ізраїль має право відповісти Ірану, але не повинен загострювати конфлікт

Очільник британського МЗС висловив сподівання на те, що відповіді Ізраїлю не буде, і замість цього увага світу має перемикнутися на ХАМАС

Девід Кемерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Очільник британського Міністерства закордонних справ Девід Кемерон заявив, що Ізраїль має повне право відповісти на атаку Ірану, однак Лондон закликає його не вживати дій, які призведуть до ескалації ситуації в регіоні. Його слова цитує The Guardian.

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"Звичайно, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі сьогодні вранці, ви вочевидь думаєте: "Ми маємо повне право відповісти на це", і вони (Ізраїль. – Ред.) мають право, проте ми закликаємо не допускати ескалації", – сказав він.

Камерон висловив сподівання на те, що відповіді Ізраїлю не буде, і замість цього увага світу має перемикнутися на ХАМАС.

"Я думаю, що найрозумніше буде визнати, що атака Ірану виявилася невдалою. І ми хочемо зосередити увагу на цьому, на згубному впливі Ірану, і фактично зосередитися на тому, що відбувається в секторі Гази, і на звільненні цих заручників", – підкреслив глава британського МЗС.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

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