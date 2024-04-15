МИД Британии: Израиль имеет право ответить Ирану, но не должен обострять конфликт
Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Глава британского Министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действий, которые приведут к эскалации ситуации в регионе. Его слова цитирует The Guardian.

"Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль. – Ред.) имеют право, однако мы призываем не допускать эскалации", – сказал он.

Камерон выразил надежду на то, что ответа Израиля не будет, и вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС.

"Я думаю, что разумнее всего будет признать, что атака Ирана оказалась неудачной. И мы хотим сосредоточить внимание на этом, на пагубном влиянии Ирана, и фактически сосредоточиться на том, что происходит в секторе Газа, и на освобождении этих заложников", – подчеркнул глава британского МИД.

  • Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
  • Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.
  • Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.
  • 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

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