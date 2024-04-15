МИД Британии: Израиль имеет право ответить Ирану, но не должен обострять конфликт

Глава британского МИД выразил надежду на то, что ответа Израиля не будет, и вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Глава британского Министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действий, которые приведут к эскалации ситуации в регионе. Его слова цитирует The Guardian .

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"Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль. – Ред.) имеют право, однако мы призываем не допускать эскалации", – сказал он.

Камерон выразил надежду на то, что ответа Израиля не будет, и вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС.

"Я думаю, что разумнее всего будет признать, что атака Ирана оказалась неудачной. И мы хотим сосредоточить внимание на этом, на пагубном влиянии Ирана, и фактически сосредоточиться на том, что происходит в секторе Газа, и на освобождении этих заложников", – подчеркнул глава британского МИД.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила , что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля. Американский президент Джо Байден публично заявил , что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

публично , что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном. Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта. 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили , что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.