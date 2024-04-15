Макрон заявил, что Франция сбила иранские ракеты, летевшие на Израиль, по просьбе Иордании

"Мы заставили наши самолеты взлететь и мы перехватили то, что должны были перехватить", - сказал лидер Франции

Небо над Израилем в ночь атаки 14 апреля (Фото: ЕРА/ATEF SAFADI)

Франция сбила иранские ракеты, которые в ночь на 14 апреля летели на Израиль, по просьбе Иордании. Об этом в интервью BFMTV заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в день атаки заявил о вкладе армий США, Великобритании и Франции в отражение иранских ракет и дронов.

Макрон подтвердил, что французские самолеты помогли отразить иранские воздушные цели, залетевшие пространства Иордании, направляясь в Израиль.

"Воздушное пространство Иордании было нарушено. Мы заставили наши самолеты взлететь и мы перехватили то, что должны были перехватить <...> Уже несколько лет у нас есть авиабаза в Иордании для борьбы с терроризмом", - заявил французский лидер.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

Читайте также: МИД Британии: Израиль имеет право ответить Ирану, но не должен обострять конфликт