Макрон заявил, что Франция сбила иранские ракеты, летевшие на Израиль, по просьбе Иордании
Франция сбила иранские ракеты, которые в ночь на 14 апреля летели на Израиль, по просьбе Иордании. Об этом в интервью BFMTV заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в день атаки заявил о вкладе армий США, Великобритании и Франции в отражение иранских ракет и дронов.
Макрон подтвердил, что французские самолеты помогли отразить иранские воздушные цели, залетевшие пространства Иордании, направляясь в Израиль.
"Воздушное пространство Иордании было нарушено. Мы заставили наши самолеты взлететь и мы перехватили то, что должны были перехватить <...> Уже несколько лет у нас есть авиабаза в Иордании для борьбы с терроризмом", - заявил французский лидер.
- Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.
- Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.
- 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.
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