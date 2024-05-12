У Берліні розмірковують над тим, щоб збивати російські дрони над Україною силами НАТО
Прапор Німеччини (Фото: ЕРА)

Представники керівної Вільної демократичної партії, Зелених та Християнсько-демократичного союзу Німеччини не виключають, що члени країн НАТО могли б збивати російські дрони на західній частині України. Про це повідомляє DW.

З такою ініціативою виступили експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та колишній помічник генсека НАТО, генерал-лейтенант Горст-Гайнріх Браус.

За їхніми словами, західні союзники могли б допомогти Україні захистити частину її західної території від атак російських дронів за допомогою систем ППО, розташованих на східних кордонах НАТО, зокрема у Польщі чи Румунії.

Ланґе, зокрема, зауважив, що це допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших ділянках фронту.

Агнешка Бруггер та Антон Гофрайтер від Зелених вважають правильним"розташувати системи протиповітряної оборони на кордонах сусідніх з Україною держав так, щоб вони могли захищати й західні частини України". Водночас Гофрайтер визнає, що на даному етапі про це не йдеться. На його думку, зараз пріоритетним є збільшення військових постачань Україні.

Маркус Фабер від ВДП зазначає, що кількість систем ППО та ракет до них уже зараз обмежена, тому необхідно гарантувати їхні достатні обсяги у довгостроковій перспективі.

"За таких умов я вважаю це (залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною. – Ред.) можливим", – сказав він.

Родеріх Кізеветтер від ХДС заявив: "Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дасть їй змогу захистити фронт".

Він навів у приклад ситуацію з Ізраїлем, коли союзники НАТО допомогли країні відбивати ракетні та дронові атаки з боку Ірану. Кізеветтер вважає, що це говорить про те, що в подібній ситуації держави, які надали допомогу, не стають автоматично сторонами конфлікту.

  • У ніч проти 14 квітня 2024 року Іран запустив зі своєї території в бік Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет.
  • Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі повітряні цілі.
  • 15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.
  • Речник Держдепу Міллер заявив, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні".

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