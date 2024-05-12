У Берліні розмірковують над тим, щоб збивати російські дрони над Україною силами НАТО

Прапор Німеччини (Фото: ЕРА)

Представники керівної Вільної демократичної партії, Зелених та Християнсько-демократичного союзу Німеччини не виключають, що члени країн НАТО могли б збивати російські дрони на західній частині України. Про це повідомляє DW.

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З такою ініціативою виступили експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та колишній помічник генсека НАТО, генерал-лейтенант Горст-Гайнріх Браус.

За їхніми словами, західні союзники могли б допомогти Україні захистити частину її західної території від атак російських дронів за допомогою систем ППО, розташованих на східних кордонах НАТО, зокрема у Польщі чи Румунії.

Ланґе, зокрема, зауважив, що це допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших ділянках фронту.

Агнешка Бруггер та Антон Гофрайтер від Зелених вважають правильним"розташувати системи протиповітряної оборони на кордонах сусідніх з Україною держав так, щоб вони могли захищати й західні частини України". Водночас Гофрайтер визнає, що на даному етапі про це не йдеться. На його думку, зараз пріоритетним є збільшення військових постачань Україні.

Маркус Фабер від ВДП зазначає, що кількість систем ППО та ракет до них уже зараз обмежена, тому необхідно гарантувати їхні достатні обсяги у довгостроковій перспективі.

"За таких умов я вважаю це (залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною. – Ред.) можливим", – сказав він.

Родеріх Кізеветтер від ХДС заявив: "Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дасть їй змогу захистити фронт".

Він навів у приклад ситуацію з Ізраїлем, коли союзники НАТО допомогли країні відбивати ракетні та дронові атаки з боку Ірану. Кізеветтер вважає, що це говорить про те, що в подібній ситуації держави, які надали допомогу, не стають автоматично сторонами конфлікту.

У ніч проти 14 квітня 2024 року Іран запустив зі своєї території в бік Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет.

Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі повітряні цілі.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

Речник Держдепу Міллер заявив, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні".

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