У Берліні розмірковують над тим, щоб збивати російські дрони над Україною силами НАТО
Представники керівної Вільної демократичної партії, Зелених та Християнсько-демократичного союзу Німеччини не виключають, що члени країн НАТО могли б збивати російські дрони на західній частині України. Про це повідомляє DW.
З такою ініціативою виступили експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та колишній помічник генсека НАТО, генерал-лейтенант Горст-Гайнріх Браус.
За їхніми словами, західні союзники могли б допомогти Україні захистити частину її західної території від атак російських дронів за допомогою систем ППО, розташованих на східних кордонах НАТО, зокрема у Польщі чи Румунії.
Ланґе, зокрема, зауважив, що це допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших ділянках фронту.
Агнешка Бруггер та Антон Гофрайтер від Зелених вважають правильним"розташувати системи протиповітряної оборони на кордонах сусідніх з Україною держав так, щоб вони могли захищати й західні частини України". Водночас Гофрайтер визнає, що на даному етапі про це не йдеться. На його думку, зараз пріоритетним є збільшення військових постачань Україні.
Маркус Фабер від ВДП зазначає, що кількість систем ППО та ракет до них уже зараз обмежена, тому необхідно гарантувати їхні достатні обсяги у довгостроковій перспективі.
"За таких умов я вважаю це (залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною. – Ред.) можливим", – сказав він.
Родеріх Кізеветтер від ХДС заявив: "Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дасть їй змогу захистити фронт".
Він навів у приклад ситуацію з Ізраїлем, коли союзники НАТО допомогли країні відбивати ракетні та дронові атаки з боку Ірану. Кізеветтер вважає, що це говорить про те, що в подібній ситуації держави, які надали допомогу, не стають автоматично сторонами конфлікту.
- У ніч проти 14 квітня 2024 року Іран запустив зі своєї території в бік Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет.
- Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі повітряні цілі.
- 15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.
- Речник Держдепу Міллер заявив, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні".
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