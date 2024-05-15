Премьер Румынии: Решения по Patriot для Украины еще нет, но реакция Путина радует

Решение о передаче Украине систем ПВО будет приниматься на Высшем совете национальной обороны, заявил Марчел Чолаку

Марчел Чолаку (Фото: ЕРА)

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил Digi24, что его страна пока не приняла решения по отправке Украине системы противовоздушной обороны Patriot, но ему нравится реакция российского диктатора Владимира Путина на эти обсуждения.

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На днях Чолаку отметил, что у министра обороны Румынии Анджела Тилвара "серьезные предостережения" относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Руководитель оборонного ведомства аргументировал это тем, что стране самой нужна эта система.

Касаясь этой темы, журналист Digi24 уточнил у премьера, означает ли это отказ в передаче Украине Patriot. На это Чолаку заявил, что такой вывод преждевременный.

"Решение будет приниматься на Высшем совете национальной обороны, как положено", – пояснил он.

В то же время румынский премьер заявил, что ему понравилась реакция Кремля — в частности, Путина на эти обсуждения.

"<...> Мы увидели реакцию Кремля с завуалированной угрозой в адрес Румынии. Другими словами, возможное решение Румынии очень беспокоит Москву. Но Россия не будет атаковать Румынию", – сказал Чолаку.

В начале апреля после заседания Совета Украина-НАТО глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО". Позже она сообщила, что запасы систем ПВО в Германии почти исчерпаны, поэтому союзникам нужно искать их в других странах.

6 апреля 2024 года президент Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо страны.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.

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