Зеленский: Практическим итогом саммита НАТО будут семь Patriot и решение США о F-16
Предоставление Украине семи зенитно-ракетных комплексов Patriot и принятие Соединенными Штатами решения о передаче истребителей F-16 станет практическим итогом июльского саммита НАТО. Об этом в интервью The New York Times сообщил президент Владимир Зеленский.
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"Мы можем получить от стран НАТО семь комплексов Patriot? Мы бы хотели закрыть все наши области и иметь 20-30 таких систем. Но можно хотя бы семь? Как вы считаете, для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне это важно? Предоставить комплексы для страны, которая с 2008 года претендует на членство в НАТО, для страны, которая борется за демократию всего мира, очень ли это много", – заявил Зеленский.
Также украинский лидер считает, что практическим результатом саммита НАТО станет решение США о предоставлении Украине истребителей F-1 6. Без них, по словам президента, флота из 130 самолетов у Украины не будет.
"А это значит, что нет смысла об этом больше говорить. Потому что не будет адекватного флота, способного воевать с российским воздушным флотом", — подчеркнул он.
- 27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.
- 6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.
- 15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставить Украине систему ПВО Patriot.
- 21 мая Зеленский заявил, что Запад может решиться на передачу Украине семи систем Patriot на июльском саммите НАТО.
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