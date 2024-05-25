Зеленский: Практическим итогом саммита НАТО будут семь Patriot и решение США о F-16

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Предоставление Украине семи зенитно-ракетных комплексов Patriot и принятие Соединенными Штатами решения о передаче истребителей F-16 станет практическим итогом июльского саммита НАТО. Об этом в интервью The New York Times сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Мы можем получить от стран НАТО семь комплексов Patriot? Мы бы хотели закрыть все наши области и иметь 20-30 таких систем. Но можно хотя бы семь? Как вы считаете, для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне это важно? Предоставить комплексы для страны, которая с 2008 года претендует на членство в НАТО, для страны, которая борется за демократию всего мира, очень ли это много", – заявил Зеленский.

Также украинский лидер считает, что практическим результатом саммита НАТО станет решение США о предоставлении Украине истребителей F-1 6. Без них, по словам президента, флота из 130 самолетов у Украины не будет.

"А это значит, что нет смысла об этом больше говорить. Потому что не будет адекватного флота, способного воевать с российским воздушным флотом", — подчеркнул он.

27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.

15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставить Украине систему ПВО Patriot.

21 мая Зеленский заявил, что Запад может решиться на передачу Украине семи систем Patriot на июльском саммите НАТО.

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