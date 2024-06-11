Німеччина спільно з партнерами передасть Україні 100 ракет для Patriot
Україна в рамках німецької ініціативи із посилення протиповітряної оборони держави отримає 100 додаткових ракет для систем Patriot. Спільно з іншими партнерами Берлін обіцяє передати військову допомогу найближчим часом. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції із президентом Володимиром Зеленським.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
За словами Пісторіуса, після його поїздки до Одеси наприкінці травня він вкотре побачив, наскільки важливою для України є наявність ППО.
Він повідомив, що Україна отримає 100 додаткових керованих ракет для систем Patriot. Це є військовою допомогою в рамках німецької ініціативи, до якої також приєднались Данія, Нідерланди та Норвегія.
"32 із цих ракет вже доставлено протягом кількох останніх днів, решту 68 передадуть найближчими тижнями", – заявив глава Міноборони Німеччини.
Це озброєння скоро допомагатиме Україні захищати інфраструктуру держави та зберігати людські життя, підкреслив він.
Крім цього Пісторіус розповів, що його країна продовжуватиме постачання озброєння в Україну, зокрема, йдеться про протитанкову зброю, окремі частини до артилерійських боєприпасів та техніку для захисту від безпілотників.
- 24 травня у Міноборони Німеччини повідомили про пакет допомоги Україні на 500 млн євро, до якого увійде система ППО IRIS-T.
- 31 травня в німецькому уряді заявили, що держава надає Україні дозвіл використовувати їхню зброю для ударів по цілях у Росії.
- 11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передасть Силам оборони "найближчими тижнями та місяцями" третій Patriot.
Читайте також: Шольц: Україна не стане на коліна. Путін має нарешті це визнати