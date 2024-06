NYT: Байден решил передать Украине второй зенитно-ракетный комплекс Patriot

ЗРК Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Президент США Джо Байден принял решение передать Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщают журналисты из The New York Times и Associated Press, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

По данным собеседников NYT, эта система должна прибыть в Украину из Польши – там она защищает ротационные силы американских войск, возвращающихся в Соединенные Штаты, сообщили официальные лица.

Журналисты отмечают, что такое решение Байден принял после ряда дебатов на прошлой неделе, в ответ на просьбу Украины о дополнительных системах ПВО. Представители администрации надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое, добавили медиа.

Таким образом, это будет уже второй ЗРК Patriot, который Украине передадут США.

11 июня 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "в ближайшие недели и месяцы" передаст Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты к ним и боеприпасы.

Ранее Берлин уже предоставил Украине две системы Patriot, а в середине апреля 2024 в Минобороны Германии сообщили, что "немедленно" предоставят еще один комплекс – третий.

Президент Зеленский заявил, что надеется, что союзники передадут Украине два-три Patriot в ближайшее время.

