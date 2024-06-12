Россия под утро пыталась нанести комбинированный удар по Киеву. Все ракеты и дроны сбили

Пострадавших и разрушений в результате вражеской атаки 12 июня нет

Ту-95 (Фото: ресурсы российских оккупантов)

Утром 12 июня российские оккупационные войска пытались нанести комбинированный удар по Киеву и Василькову возле него, используя разные типы вооружения. В пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили, что все воздушные цели врага сбили.

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Около 03:20 в Киевской области и Киеве прогремели первые взрывы, атака продолжалась около часа.

По данным КГВА, Россия запускала на столицу крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили в Киев с южного направления несколькими волнами.

Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные беспилотники. При отражении этой атаки противник выпустил по Киеву, по предварительным данным, еще и баллистику.

Силы противовоздушной обороны сбили все неприятельские воздушные цели, разрушений и пострадавших, предварительно, нет.

Также известно, что взрыв прогремел в Одессе.

Россия в ночь на 31 мая 2024 года атаковала Украину, в частности Киев крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области, она была уничтожена в Киевской области. В результате падения обломков возник пожар, повреждены СТО, автомойка, автомобили и склад. Пострадавших не было.

В ночь на 1 июня россияне нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также "шахеды".

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