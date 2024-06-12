Росія під ранок намагалася завдати комбінованого удару по Києву. Всі ракети та дрони збили
Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагались завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи різні типи озброєння. У пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили, що всі повітряні цілі ворога збили.
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Близько 03:20 у Київській області та Києві пролунали перші вибухи, атака тривала близько години.
За даними КМВА, Росія запускала на столицю крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями.
Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні безпілотники. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по Києву, за попередніми даними, ще й балістику.
Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі повітряні цілі, руйнувань та постраждалих, попередньо, немає.
Також відомо, що вибух пролунав в Одесі.
- Росія в ніч проти 31 травня 2024 року атакувала Україну, зокрема Київ крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області, її було знищено у Київській області. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа, пошкоджені СТО, автомийка, автівки та склад. Постраждалих не було.
- У ніч проти 1 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також "шахеди".
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