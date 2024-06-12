Росія під ранок намагалася завдати комбінованого удару по Києву. Всі ракети та дрони збили

Постраждалих та руйнувань внаслідок ворожої атаки 12 червня немає

Ту-95 (Фото: ресурси російських окупантів)

Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагались завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи різні типи озброєння. У пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили, що всі повітряні цілі ворога збили.

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Близько 03:20 у Київській області та Києві пролунали перші вибухи, атака тривала близько години.

За даними КМВА, Росія запускала на столицю крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями.

Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні безпілотники. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по Києву, за попередніми даними, ще й балістику.

Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі повітряні цілі, руйнувань та постраждалих, попередньо, немає.

Також відомо, що вибух пролунав в Одесі.

Росія в ніч проти 31 травня 2024 року атакувала Україну, зокрема Київ крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області, її було знищено у Київській області. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа, пошкоджені СТО, автомийка, автівки та склад. Постраждалих не було.

У ніч проти 1 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також "шахеди".

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