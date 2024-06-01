Калібри, Іскандери та "шахеди": Повітряні сили збили 35 ракет і 46 дронів

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 1 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники типу "Shahed". Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

→ 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

→ чотири крилаті ракети "Калібр";

→ одну крилату ракету "Іскандер-К";

→ 46 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

До відбиття повітряного нападу Росії було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Всього ворог випустив 53 ракети різних типів і 47 ударних дронів:

→ 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

→ чотири балістичні ракети "Іскандер-М";

→ одну крилату ракету "Іскандер-К";

→ 10 крилатих ракет "Калібр";

→ три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

→ 47 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

Внаслідок нічної російської атаки було уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

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