Росія уразила обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області – ОВА

За попередньою інформацією, постраждалих немає

ДСНС. Ілюстративне зображення (Фото: ДСНС)

Росія вночі проти 1 червня масовано атакувала регіони України. Внаслідок цього уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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"Сьогодні зранку – ворожа ракетна атака на Кіровоградщину. Уражений обʼєкт енергетичної інфраструктури", – написав він.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, всі відповідні служби вже працюють.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.

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