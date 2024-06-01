Росія уразила обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області – ОВА
ДСНС. Ілюстративне зображення (Фото: ДСНС)

Росія вночі проти 1 червня масовано атакувала регіони України. Внаслідок цього уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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"Сьогодні зранку – ворожа ракетна атака на Кіровоградщину. Уражений обʼєкт енергетичної інфраструктури", – написав він.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, всі відповідні служби вже працюють.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет.

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