Росія атакувала п'ять енергообʼєктів України – Галущенко

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну

Герман Галущенко (Фото: Facebook)

У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергообʼєкти в пʼяти областях України: наслідки уточнюються. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За даними Галущенка, Росія атакувала об'єкти у: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.

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