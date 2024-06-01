Росія атакувала п'ять енергообʼєктів України – Галущенко
Герман Галущенко (Фото: Facebook)

У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергообʼєкти в пʼяти областях України: наслідки уточнюються. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За даними Галущенка, Росія атакувала об'єкти у: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет.

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