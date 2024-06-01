Россия атаковала пять энергообъектов Украины – Галущенко

В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину

Герман Галущенко (Фото: Facebook)

В ночь на 1 июня Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины: последствия уточняются. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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По данным Галущенко, Россия атаковала объекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные Силы в воздух подняли самолеты. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина потеряла из-за последних российских ударов до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма – около $1 млрд.

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