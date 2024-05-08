Після масованої ракетної атаки довелось ввести відключення світла для бізнесу

Побутових споживачів це поки не стосується, але може – якщо споживання продовжить зростати

Відключення світла (Ілюстративне фото - Сумиобленерго)

Диспетчерський центр Укренерго заявив, що після нічної масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

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Обсяг обмежень пообіцяли розподілити рівномірно між всіма регіонами.

Причина обмежень – дефіцит електроенергії, викликаний масованою атакою росіян на енергетичні об’єкти.

В Укренерго попередили, що якщо ввечері 8 травня споживання продовжить зростати, то доведеться вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми і застосувати аварійні відключення також для побутових споживачів по всій Україні.

"Щоб цього уникнути, ощадливо споживайте електроенергію з 18:00 по 23:00", – закликали в Укренерго.

Українців закликають не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч, вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Представників бізнесу і промисловості просять зменшити освітлення торговельний залів та використання енергоємного обладнання, переглянути виробничі процеси, максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

У ніч проти 8 травня Росія здійснила п'ятий з початку весни масований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог застосував 55 ракет і 21 ударний безпілотник типу Shahed.

Ціллю сьогоднішньої російської атаки були об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.