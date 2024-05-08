После массированной ракетной атаки пришлось ввести отключения света для бизнеса

Бытовых потребителей это пока не касается, но может – если потребление продолжит расти

Отключение света (Иллюстративное фото - Сумыоблэнерго)

Диспетчерский центр Укрэнерго заявил, что после ночной массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.

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Объем ограничений пообещали распределить равномерно между всеми регионами.

Причина ограничений – дефицит электроэнергии, вызванный массированной атакой россиян на энергетические объекты.

В Укрэнерго предупредили, что если вечером 8 мая потребление продолжит расти, то придется пойти на крайнюю меру сбалансирования энергосистемы и применить аварийные отключения также для бытовых потребителей по всей Украине.

"Чтобы этого избежать, бережливо потребляйте электроэнергию с 18:00 до 23:00", – призвали в Укрэнерго.

Украинцев призывают не включать все мощные электроприборы одновременно, перенести стирку на ночь, выключать свет в пустых помещениях.

Представителей бизнеса и промышленности просят уменьшить освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, пересмотреть производственные процессы, максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления стойкости энергосистемы.

В ночь на 8 мая Россия совершила пятый с начала весны массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг применил 55 ракет и 21 ударный беспилотник типа Shahed.

Целью российской атаки были объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.