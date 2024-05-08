Воздушные силы оценили масштаб ночной атаки. Было 55 ракет и 21 "шахед", сбили не все
В ночь на 8 мая Россия совершила пятый с начала весны массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Они применили 55 ракет и 21 ударный беспилотник типа Shahed, сообщили воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Удалось сбить 71% ракет и 95% "шахедов":
→ 33 из 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 (пуск – Саратовская область, акватория Каспийского моря);
→ 20 из 21 ударного БпЛА типа Shahed-131/136 (пуск – Краснодарский край, Курская область);
→ 4 из 4 крылатых ракет "Калибр" (пуск – акватория Черного моря);
→ 2 из 2 крылатых ракет Х-59/Х-69 (пуск – оккупированная Запорожская область);
→ 0 из 2 баллистических ракет "Искандер-М" (пуск – оккупированный Крым);
→ 0 из 1 крылатой ракеты "Исканедр-К" (пуск – оккупированный Крым);
→ 0 из 1 аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" (пуск – Тамбовская область).
К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар, обвинив российского диктатора Владимира Путина в нацизме.
"Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Более 50 ракет и более 20 "шахедов". Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", – заявил президент.
- Предыдущая массированная атака произошла 27 апреля, когда россияне запустили 34 ракеты (21 удалось сбить).