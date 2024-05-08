Повітряні сили оцінили масштаб нічної атаки. Було 55 ракет та 21 "шахед", збили не всі

Силам оборони вдалося знищити 71% ракет та 95% "шахедів" під час нічної атаки з боку Росії

Фото: пресслужба Офісу президента

У ніч проти 8 травня Росія здійснила п'ятий з початку весни масований ракетно-дроновий удар по Україні. Вони застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Вдалося збити 71% ракет та 95% "шахедів":

→ 33 з 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 (пуск – Саратовська область, акваторія Каспійського моря);

→ 20 з 21 ударного БпЛА типу Shahed-131/136 (пуск – Краснодарський край, Курська область);

→ 4 з 4 крилатих ракет "Калібр" (пуск – акваторія Чорного моря);

→ 2 з 2 крилатих ракет Х-59/Х-69 (пуск – окупована Запорізька область);

→ 0 з 2 балістичних ракет "Іскандер-М" (пуск – окупований Крим);

→ 0 з 1 крилатої ракети "Ісканедр-К" (пуск – окупований Крим);

→ 0 з 1 аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" (пуск – Тамбовська область).

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар, звинувативши російського диктатора Володимира Путіна в нацизмі.

"Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів". Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", – заявив президент.