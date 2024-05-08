Ракетний удар по Україні. Є поранені, ДТЕК повідомив про руйнування на електростанціях

Щонайменше три людини отримали поранення і травми внаслідок нічного ракетного удару по Україні

Фото: ДСНС

Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Україну постраждали щонайменше троє людей – двоє дорослих і одна дитина. Про це повідомили представники місцевої влади.

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Мер Броварів Ігор Сапожко розказав, що у місті поранення отримали 62-річна жінка та 34-річний чоловік.

У Кіровоградській області, де ціллю удару був неназваний об'єкт критичної інфраструктури, була травмована восьмирічна дитина. Про її стан не повідомляється.

Пошкоджені 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

Ціллю сьогоднішньої російської атаки були об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова повідомив, що постраждали, зокрема, його теплові електростанції.

"Ворог обстріляв три наші ТЕС. Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця".

Попередні атаки відбувались 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.