Росія завдала масованого удару по Україні, ціллю були об'єкти енергетики в багатьох областях

Уночі Росія завдала масованого комбінованого удару: атака БпЛА тривала близько п'яти годин, ракетна атака – дві години

Фото: ЗСУ

Росія у ніч проти 8 травня завдала масованого комбінованого удару по Україні з використанням дронів-камікадзе типу Shahed та ракет. Були вибухи на заході, півночі та в центрі України, у столиці Києві працювала протиповітряна оборона, свідчать повідомлення офіційних ресурсів Повітряних сил, представників центральної та місцевої влади й моніторингових каналів.

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Комбінований удар почався близько півночі з нальоту "шахедів", атака тривала приблизно п'ять годин.

Під ранок додалися ракети, зокрема Х-101/Х-555/Х-55, із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Під атакою перебували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією [наслідків]. Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію", – йдеться в повідомленні міністра в Facebook.

Кілька сильних вибухів було чути близько п'ятої години ранку у Києві. Голова військової адміністрації столиці Сергій Попко розказав, що це працювала ППО.

"Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань", – йдеться в повідомленні КМВА.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко з посиланням на рятувальників повідомив про загоряння обʼєкта цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району.

У Полтавській області зафіксоване влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, куди прилетів російський безпілотник. Виникла пожежа, але обійшлося без жертв і поранених. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Також були прильоти по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. "Є руйнування. Попередньо, без постраждалих", – розказав глава області Іван Федоров.

Інформація про кількість запущених та збитих повітряних цілей буде опублікована пізніше.

Відбої повітряної тривоги почалися після шостої години ранку.