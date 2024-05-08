Россия нанесла массированный удар по Украине, цель – объекты энергетики во многих областях
Россия в ночь на 8 мая нанесла массированный комбинированный удар по Украине с использованием дронов-камикадзе типа Shahed и ракет. Были взрывы на западе, севере и в центре Украины, в Киеве работала противовоздушная оборона, свидетельствуют сообщения официальных ресурсов Воздушных сил, представителей центральной и местных властей и мониторинговых каналов.
Комбинированный удар начался около полуночи с налета "шахедов", атака длилась примерно пять часов.
Под утро добавились ракеты, в том числе Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Под атакой находились объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Энергетики уже работают над ликвидацией [последствий]. Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию", – говорится в сообщении министра в Facebook.
Несколько сильных взрывов было слышно около пяти часов утра в Киеве. Глава военной администрации столицы Сергей Попко рассказал, что это работало ПВО.
"Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений", — говорится в сообщении КМВА.
Городской голова Броваров Игорь Сапожко со ссылкой на спасателей сообщил о возгорании объекта гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Броварского района.
В Полтавской области зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры, куда прилетел российский беспилотник. Возник пожар, но обошлось без жертв и раненых.
Информация о количестве запущенных и сбитых воздушных целей будет опубликована позже.
Отбои воздушной тревоги начались после шести часов рынка.
- С марта 2024 года Россия нанесла четыре массированных удара по энергосистеме Украины, выведя из строя до 8 ГВт мощностей генерации электроэнергии. Предыдущая массированная атака произошла 27 апреля, когда россияне запустили 34 ракеты ( 21 удалось сбить ).