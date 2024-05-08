Россия нанесла массированный удар по Украине, цель – объекты энергетики во многих областях

Ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар: атака БПЛА длилась около пяти часов, ракетная атака – два часа.

Фото: ВСУ

Россия в ночь на 8 мая нанесла массированный комбинированный удар по Украине с использованием дронов-камикадзе типа Shahed и ракет. Были взрывы на западе, севере и в центре Украины, в Киеве работала противовоздушная оборона, свидетельствуют сообщения официальных ресурсов Воздушных сил, представителей центральной и местных властей и мониторинговых каналов.

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Комбинированный удар начался около полуночи с налета "шахедов", атака длилась примерно пять часов.

Под утро добавились ракеты, в том числе Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Под атакой находились объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Энергетики уже работают над ликвидацией [последствий]. Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию", – говорится в сообщении министра в Facebook.

Несколько сильных взрывов было слышно около пяти часов утра в Киеве. Глава военной администрации столицы Сергей Попко рассказал, что это работало ПВО.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений", — говорится в сообщении КМВА.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко со ссылкой на спасателей сообщил о возгорании объекта гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Броварского района.

В Полтавской области зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры, куда прилетел российский беспилотник. Возник пожар, но обошлось без жертв и раненых.

Информация о количестве запущенных и сбитых воздушных целей будет опубликована позже.

Отбои воздушной тревоги начались после шести часов рынка.