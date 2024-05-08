Ракетный удар по Украине. Есть раненые, ДТЭК сообщил о разрушениях на электростанциях

По меньшей мере три человека получили ранения и травмы в результате ночного ракетного удара по Украине

Разрушенный машзал ТЭС (Фото: ДТЭК)

В результате ночной ракетно-дроновой атаки на Украину пострадали по меньшей мере три человека – двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщили представители местных властей.

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Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал , что в городе ранения получили 62-летняя женщина и 34-летний мужчина.

В Кировоградской области, где целью удара был неназванный объект критической инфраструктуры, травмирован восьмилетний ребенок. О его состоянии не сообщается.

Повреждены 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

Целью сегодняшней российской атаки были объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова сообщил, что пострадали, в частности, его тепловые электростанции.

"Враг обстрелял три наши ТЭС. Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца".

Предыдущие атаки происходили 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.