Ракетный удар по Украине. Есть раненые, ДТЭК сообщил о разрушениях на электростанциях
В результате ночной ракетно-дроновой атаки на Украину пострадали по меньшей мере три человека – двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщили представители местных властей.
В Кировоградской области, где целью удара был неназванный объект критической инфраструктуры, травмирован восьмилетний ребенок. О его состоянии не сообщается.
Повреждены 13 частных домов и почти три десятка гаражей.
Целью сегодняшней российской атаки были объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова сообщил, что пострадали, в частности, его тепловые электростанции.
"Враг обстрелял три наши ТЭС. Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца".
Предыдущие атаки происходили 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.
- С марта 2024 года Россия нанесла четыре массированных удара по энергосистеме Украины, выведя из строя до 8 ГВт мощностей генерации электроэнергии. Предыдущая массированная атака была 27 апреля, когда россияне запустили 34 ракеты (21 удалось сбить).