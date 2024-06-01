Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области – ОВА

По предварительной информации, пострадавших нет

ГСЧС. Иллюстративное изображение (Фото: ДСНС)

Россия ночью против 1 июня массированно атаковала регионы Украины. В результате поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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"Сегодня утром – вражеская ракетная атака на Кировоградщину. Впечатленный объект энергетической инфраструктуры", – написал он.

По предварительной информации, пострадавших нет, все службы уже работают.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались пять энергообъектов Украины.

В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные Силы в воздух подняли самолеты. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля , Украина потеряла из-за последних российских ударов до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма – около $1 млрд.

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