Калибры, Искандеры и "шахеды": Воздушные силы сбили 35 ракет и 46 дронов

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники типа "Shahed". Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:

→ 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

→ четыре крылатых ракеты "Калибр";

→ одну крылатую ракету "Искандер-К";

→ 46 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

К отражению воздушного нападения России были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных дронов:

→ 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;

→ четыре баллистические ракеты "Искандер-М";

→ одну крылатую ракету "Искандер-К";

→ 10 крылатых ракет "Калибр";

→ три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

→ 47 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные Силы в воздух подняли самолеты. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались пять энергообъектов Украины.

В результате ночной российской атаки был поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

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