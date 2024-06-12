Нідерланди надають ЗСУ радар, три пускові установки до Patriot та 60 млн євро на дрони

Прем'єр Нідерландів Рютте заявив, що його країна наразі веде переговори із союзниками щодо надання Україні додаткового Patriot

Пускова установка Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook)

Нідерланди ухвалили рішення щодо передавання Україні радіолокаційної станції та трьох пускових установок до систем протиповітряної оборони Patriot. Держава також виділила 60 млн євро на закупівлю дронів для українських бійців. Про це йдеться у повідомленнях нідерландського прем'єр-міністра Марка Рютте та Міністерства оборони країни.

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За словами Рютте, його країна нарощуватиме підтримку України, щоб забезпечити здатність українських військових продовжувати протистояти російській агресії.

Він повідомив, що для цього Нідерланди передадуть Україні радар і три пускові установки до систем Patriot.

"Нідерланди надають новий пакет допомоги у розмірі 138 млн євро на ремонт критично важливої енергетичної інфраструктури, гуманітарну допомогу та відновлювальні ініціативи бізнесу. Але реконструкція не має сенсу без потужних збройних сил", – висловився він.

Наразі Амстердам веде переговори із союзниками щодо надання Україні додаткового комплексу Patriot, підкреслив глава уряду держави.

Також в оборонному відомстві Нідерландів оголосили про виділення для Сил оборони 60 млн євро на закупівлю БпЛА.

Під час візиту до Києва 10 червня міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що 20 млн євро від загальної суми підуть на придбання FPV-дронів у рамках коаліції по БпЛА.

17,5 млн євро призначені для закупівлі морських безпілотників, які Україна виробляє всередині держави.

"Україна може виробляти цей тип дронів всередині країни, тому Нідерланди також заохочують місцевий бізнес цим фінансовим внеском", – йдеться в повідомленні.

Інші кошти підуть на двосторонні постачання дронів різних типів, що принесе користь і нідерландській промисловості, додали в Міноборони країни.

19 квітня в нідерландському уряді заявили, що виділять Україні понад 200 млн євро на посилення ППО та передання артилерійських боєприпасів.

28 травня Міноборони Нідерландів повідомило, що держава планує якомога швидше зібрати Patriot й передати його Україні.

3 червня Оллонгрен сказала, що коли Україна отримає літаки F-16 від Амстердаму, то ЗСУ зможуть використовувати всі 24 винищувачі для ударів по цілях Росії.

7 червня вона заявила, що її країна виділить 400 млн євро для виробництва бойових машин CV90 для української армії.

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