Нідерланди виділяють 400 млн євро на виробництво бойових машин CV90 для України

Нідерланди передають 400 млн євро у шведський фонд з виробництва бойових машин піхоти CV90 для українських військових

БМП CV90 (Фото: EPA)

Нідерланди виділять 400 млн євро для виробництва шведських бойових машин піхоти CV90, які передадуть Збройним Силам України. Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен, передає нідерландська телерадіокомпанія NOS.

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В уряді держави схвалили рішення щодо прискорення виробництва оборонної техніки для України.

Оллонгрен зазначила, що для цього Нідерланди приєднаються до шведського фонду з виробництва бойових машин CV90, щоб забезпечити українських солдатів додатковою військовою технікою.

Держава виділить 400 млн євро для передання Україні БМП CV90, які спільно з Нідерландами вироблятимуть у Швеції та Данії.

За її словами, значна частина виробництва здійснюватиметься в Нідерландах – 180 з 230 машин.

Також уряд країни нещодавно схвалив приєднання до європейського конвеєра з виробництва ракет Patriot для України в Німеччині, нагадала вона.

"Американський виробник дав дозвіл виробляти Patriot в Європі. Це прискорить виробництво", – підкреслила глава оборонного відомства.

Крім цього, держава планує посилити власну оборонну промисловість, виділивши 25 млн євро для стартапів та 54 млн на розробку дронів для своєї армії, проінформувала Оллонгрен.

"Європейські виробничі потужності повинні зростати для України, але також і для нас самих. Наші Збройні сили мають бути боєздатними, і на це є часовий тиск", – додала глава Міноборони Нідерландів.

ДОВІДКА. Combat Vehicle 90 (CV90, або CV-90) – це сімейство бойових машин піхоти (БМП), розроблене шведською компанією Hägglunds (нині BAE Systems). Серійне виробництво CV90 розпочато в 1993 році. Загалом випущено близько 1170 машин у різних модифікаціях, більшу частину з яких експортовано до інших країн. Combat Vehicle 90 (CV90, або CV-90) – це сімейство бойових машин піхоти (БМП), розроблене шведською компанією Hägglunds (нині BAE Systems). Серійне виробництво CV90 розпочато в 1993 році. Загалом випущено близько 1170 машин у різних модифікаціях, більшу частину з яких експортовано до інших країн. Норвезькі, данські та шведські CV90 були використані в бойових діях під час війни в Афганістані.

20 травня Оллонгрен заявила, що її держава передасть ЗСУ бронетранспортери YPR у "найкоротші терміни".

28 травня Міноборони Нідерландів повідомило, що країна планує якомога скоріше зібрати додаткову систему Patriot й передати її Україні.

3 червня глава Міноборони Нідерландів сказала, що коли Україна отримає літаки F-16 від її держави, то ЗСУ зможуть використовувати всі 24 винищувачі для ударів по цілях Росії.

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