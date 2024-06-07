Нидерланды выделяют 400 млн евро на производство боевых машин CV90 для Украины

Нидерланды передают 400 млн евро в шведский фонд по производству боевых машин пехоты CV90 для украинских военных

БМП CV90 (Фото: EPA)

Нидерланды выделят 400 млн евро для производства шведских боевых машин пехоты CV90, которые будут переданы Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, передает нидерландская телерадиокомпания NOS.

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В правительстве страны приняли решение об ускорении производства оборонной техники для Украины.

Оллонгрен отметила, что для этого Нидерланды присоединятся к шведскому фонду по производству боевых машин CV90, чтобы обеспечить украинских солдат дополнительной военной техникой.

Государство выделит 400 млн евро для передачи Украине БМП CV90, которые будут совместно с Нидерландами производить в Швеции и Дании.

По ее словам, значительная часть производства будет осуществляться в Нидерландах – 180 из 230 машин.

Также правительство страны недавно одобрило присоединение к европейскому конвейеру по производству ракет Patriot для Украины в Германии, напомнила она.

"Американский производитель дал разрешение производить Patriot в Европе. Это ускорит производство", – подчеркнула глава оборонного ведомства.

Кроме того, государство планирует усилить собственную оборонную промышленность, выделив 25 млн евро для стартапов и 54 млн на разработку дронов для своей армии, проинформировала Оллонгрен.

"Европейские производственные мощности должны расти для Украины, но также и для нас самих. Наши Вооруженные силы должны быть боеспособными, и на это есть временное давление", – добавила глава Минобороны Нидерландов.

СПРАВКА. Combat Vehicle 90 (CV90 или CV-90) – это семейство боевых машин пехоты (БМП), которые разработаны шведской компанией Hägglunds (ныне BAE Systems). Серийное производство CV90 было начато в 1993 году. Всего выпущено около 1170 машин в различных модификациях, большая часть из которых экспортирована в другие страны. Combat Vehicle 90 (CV90 или CV-90) – это семейство боевых машин пехоты (БМП), которые разработаны шведской компанией Hägglunds (ныне BAE Systems). Серийное производство CV90 было начато в 1993 году. Всего выпущено около 1170 машин в различных модификациях, большая часть из которых экспортирована в другие страны. Норвежские, датские и шведские CV90 были использованы в боевых действиях во время войны в Афганистане.

20 мая Оллонгрен заявила, что ее государство передаст ВСУ бронетранспортеры YPR в "кратчайшие сроки".

28 мая Минобороны Нидерландов сообщило, что страна планирует как можно скорее собрать дополнительную систему Patriot и передать ее Украине.

3 июня глава Минобороны Нидерландов сказала, что когда Украина получит самолеты F-16 от ее государства, то ВСУ смогут использовать все 24 истребителя для ударов по целям России.

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