Нідерланди планують якнайшвидше зібрати систему Patriot та подарувати її Україні
Нідерланди планують у короткий термін зібрати зенітно-ракетний комплекс Patriot й подарувати його Україні, а також закликають долучитися й інші країни, які мають на озброєнні цю систему протиповітряної оборони. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.
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Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Нідерланди надають основні компоненти з власних запасів.
Водночас Амстердам визначив, які країни потенційно можуть також надати частини та боєприпаси зі своїх запасів, та закликав ці країни долучитися до проєкту.
"Ми ведемо переговори з країнами про збірку системи Patriot, а також про підготовку українських екіпажів. Якщо інші потенційні країни-партнери зможуть постачати частини та боєприпаси, ми зможемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі", — наголосила Оллонґрен.
В уряді Нідерландів кажуть, що усвідомлюють дефіцитність систем Patriot, але водночас переконані, що "Україна також бореться за Європу і її військова спроможність, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура зазнають щоденних нападів".
"Промислові постачальники зобов’язалися прискорити виробництво та доставлення запасних компонентів. Ми на це розраховуємо", — додала очільниця Міноборони країни.
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- 27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.
- 6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.
- 15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему ППО Patriot.
- 25 травня президент заявив, що надання Україні семи зенітно-ракетних комплексів Patriot та ухвалення США рішення про передавання винищувачів F-16 буде практичним підсумком липневого саміту НАТО.
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