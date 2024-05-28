Нідерланди планують якнайшвидше зібрати систему Patriot та подарувати її Україні

Амстердам визначив, які країни потенційно можуть також надати частини та боєприпаси зі своїх запасів та закликав ці країни долучитися до проєкту

ЗРК Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Нідерланди планують у короткий термін зібрати зенітно-ракетний комплекс Patriot й подарувати його Україні, а також закликають долучитися й інші країни, які мають на озброєнні цю систему протиповітряної оборони. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

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Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Нідерланди надають основні компоненти з власних запасів.

Водночас Амстердам визначив, які країни потенційно можуть також надати частини та боєприпаси зі своїх запасів, та закликав ці країни долучитися до проєкту.

"Ми ведемо переговори з країнами про збірку системи Patriot, а також про підготовку українських екіпажів. Якщо інші потенційні країни-партнери зможуть постачати частини та боєприпаси, ми зможемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі", — наголосила Оллонґрен.

В уряді Нідерландів кажуть, що усвідомлюють дефіцитність систем Patriot, але водночас переконані, що "Україна також бореться за Європу і її військова спроможність, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура зазнають щоденних нападів".

"Промислові постачальники зобов’язалися прискорити виробництво та доставлення запасних компонентів. Ми на це розраховуємо", — додала очільниця Міноборони країни.

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27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.

6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.

15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему ППО Patriot.

25 травня президент заявив, що надання Україні семи зенітно-ракетних комплексів Patriot та ухвалення США рішення про передавання винищувачів F-16 буде практичним підсумком липневого саміту НАТО.

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