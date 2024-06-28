Росія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці у Дніпрі – фото
Росіяни здійснили ракетний удар по Дніпру, попередньо, є поранені. У пошкодженій дев'ятиповерхівці — руйнування кількох поверхів, повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.
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"Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені", – написав він о 18:54.
О 18:13 Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. О 18:24-18:26 військові написали про рух ракети на Дніпро, а о 18:59 про відбій загрози.
ОНОВЛЕНО о 19:30. Російська ракета влучила у житловий будинок у Дніпрі, зруйновано чотири поверхи — троє людей постраждало, повідомив президент Володимир Зеленський.
Наразі на місці працюють усі необхідні служби.
19:45. Наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених, жертв може бути більше, повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля – потерпілого засипало частинами понівеченого будинку", – написав посадовець.
19:59. Постраждало шестеро осіб, серед них 7-місячне немовля — у дівчинки отруєння продуктами горіння, повідомив голова ОВА.
Троє місцевих у важкому стані — жінки 27 та 30 років, а також 29-річний чоловік. Стан інших оцінюється як середньої тяжкості.
"У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах, ймовірно, заблоковані люди. Як і в автівках навколо місця ракетної атаки. В одному з під'їздів потрощеного будинку сталося займання", – розповів посадовець.
20:43. Кількість постраждалих збільшилась до дев'ятьох, повідомив очільник ОВА.
Попередньо, двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває
- Вдень 28 червня російські загарбники здійснили удар керованими авіабомбами по Циркунах Харківської області, є постраждалі та пошкодження.
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