Россия ударила по Днепру баллистикой: семеро раненых, повреждены дома и магазин – фото

Последствия российской атаки на Днепр 1 июля (Фото: Сергей Лысак)

В ночь на 1 июля российские оккупационные войска ударили ракетами по Днепру. Как передают корреспонденты Суспильного с места происшествия, в результате атаки был поврежден супермаркет, близлежащие магазины и дома.

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Ночью Россия нанесла три удара баллистическими ракетами по городу: первый – в 01:59, через несколько минут раздались второй и третий взрывы.

Суспильне отмечает, что в результате атаки в многоэтажных домах вылетели окна, были также изуродованы супермаркет и близлежащие магазины.

В 07:31 глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил удары баллистики и уточнил, что пострадали семь человек.

"Среди них – 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, другие будут лечиться амбулаторно", – написал он.

В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках. Информация все еще уточняется.

Поврежденный супермаркет (Фото: Суспильне)

Фото: Суспильне

Фото: Суспильне

Вечером 28 июня Россия ударила по девятиэтажке в Днепре, в результате чего погиб человек, 12 пострадали, еще пять пропали без вести.

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