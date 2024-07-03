Появилось видео момента атаки на Днепр и фото последствий. Уже почти полсотни пострадавших

В результате комбинированного удара россиян по Днепру утром 3 июля известно уже о пяти погибших, еще около полусотни человек получили ранения. Об этом сообщил Офис генпрокурора, а президент Владимир Зеленский опубликовал видео момента удара оккупантов по городу.

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По данным следствия, 3 июля 2024 года с 08:50 по 09:15 РФ нанесла удары по городу, в результате чего есть пятеро погибших, еще 47 человек пострадали, среди которых 14-летняя девочка. Однако точное количество жертв устанавливается.

Повреждены жилые дома, медицинские учреждения, детские сады, образовательные учреждения, АЗС, торгово-развлекательный центр.

Зеленский заявил, что этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы противовоздушной обороны и дальнобойность украинского оружия.

"Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиту от террора", – подчеркнул президент.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Утром 3 июля РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В результате атаки поврежден торгово-развлекательный комплекс, который был частично разрушен во время массированного удара в конце 2023 года.

Воздушные силы сообщили, что сбили 11 вражеских целей, среди которых "Искандер-К" и крылатые авиаракеты.

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