З'явилося відео моменту удару по Дніпру і фото наслідків. Уже майже півсотні постраждалих

У результаті комбінованого удару росіян по Дніпру зранку 3 липня відомо вже про п’ятьох загиблих, ще майже півсотні людей отримали поранення. Про це повідомив Офіс генпрокурора, а президент Володимир Зеленський опублікував відео моменту удару окупантів по місту.

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За даними слідства, 3 липня 2024 року з 08:50 до 09:15 РФ завдала ударів по місту, внаслідок чого є п’ятеро загиблих, ще 47 людей постраждали, серед яких 14-річна дівчинка. Однак точна кількість жертв встановлюється.

Пошкоджено житлові будинки, медичні заклади, дитячі садочки, освітні заклади, АЗС, торгово-розважальний центр.

Зеленський заявив, що цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи протиповітряної оборони та далекобійність української зброї.

"Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", – наголосив президент.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Зранку 3 липня РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. В результаті атаки пошкоджено торговельно-розважальний комплекс, який було частково зруйновано під час масованого удару наприкінці 2023 року.

Повітряні сили повідомили, що збили 11 ворожих цілей, серед яких "Іскандер-К" і крилаті авіаракети.

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