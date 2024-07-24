У Вовчанську Росія вже втратила більшу частину бригади та "сточила" два танкові полки – ЗСУ

Російські бригади на Харківському напрямку іноді втрачають по декілька десятків окупантів на день, зазначив речник угруповання "Харків"

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

З початку наступу на півночі Харківщини росіяни втратили у Вовчанську більшу частину однієї бригади та "сточили" два танкові полки. Про це у коментарі для LIGA.net повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

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За його словами, з 10-го травня росіяни втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади й "сточили" 83 та 157 танкові полки.

Штатна чисельність мотострілецьких бригад в армії РФ – до 5000 особового складу, а у танкових полків – 94 одиниці техніки.

Речник зазначив, що російські бригади на Харківському напрямку іноді втрачають по декілька десятків окупантів на день – це підтверджується і полоненими, і радіоперехопленнями загарбників.

Станом на зараз росіяни змушені вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків, розповів Саранцев.

"Тобто виглядає так: заходить бригада чи полк, впродовж кількох тижнів атакує, несе шалені втрати, затикає діри резервами, поступово переформовуючи штурмові групи, зменшуючи їхню кількість, або кількість задіяних у них людей", – пояснив він.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Військовий додав: якщо окупанти залучають резерви, то їх підтягують за "кілька годин", а для перекидання підрозділу з іншого напрямку загарбникам потрібно декілька діб.

Речник зазначив, навряд російські поповнення заходять у 100% комплектації – водночас їх втрати в особовому складі можуть бути як 40%, так і більше. Саранцев зауважив, що "за підручником" частина вважається небоєздатною у разі втрат 30%.

Також він повідомив, що практично з усіма підрозділами РФ, які зараз воюють на Харківщині, захисникам доводилося мати справу і раніше.

"Наприклад, 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту "відзначилася" мародерством у Київській області ще на початку широкомасштабного вторгнення. 18 мотострілецька дивізія 11 армійського корпусу також воювала на Харківщині у 2022 році. Практично всі вони так чи інакше брали участь у війні проти України", – підсумував військовий.

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