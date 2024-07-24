У Вовчанську Росія вже втратила більшу частину бригади та "сточила" два танкові полки – ЗСУ
З початку наступу на півночі Харківщини росіяни втратили у Вовчанську більшу частину однієї бригади та "сточили" два танкові полки. Про це у коментарі для LIGA.net повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.
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За його словами, з 10-го травня росіяни втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади й "сточили" 83 та 157 танкові полки.
Штатна чисельність мотострілецьких бригад в армії РФ – до 5000 особового складу, а у танкових полків – 94 одиниці техніки.
Речник зазначив, що російські бригади на Харківському напрямку іноді втрачають по декілька десятків окупантів на день – це підтверджується і полоненими, і радіоперехопленнями загарбників.
Станом на зараз росіяни змушені вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків, розповів Саранцев.
"Тобто виглядає так: заходить бригада чи полк, впродовж кількох тижнів атакує, несе шалені втрати, затикає діри резервами, поступово переформовуючи штурмові групи, зменшуючи їхню кількість, або кількість задіяних у них людей", – пояснив він.
Військовий додав: якщо окупанти залучають резерви, то їх підтягують за "кілька годин", а для перекидання підрозділу з іншого напрямку загарбникам потрібно декілька діб.
Речник зазначив, навряд російські поповнення заходять у 100% комплектації – водночас їх втрати в особовому складі можуть бути як 40%, так і більше. Саранцев зауважив, що "за підручником" частина вважається небоєздатною у разі втрат 30%.
Також він повідомив, що практично з усіма підрозділами РФ, які зараз воюють на Харківщині, захисникам доводилося мати справу і раніше.
"Наприклад, 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту "відзначилася" мародерством у Київській області ще на початку широкомасштабного вторгнення. 18 мотострілецька дивізія 11 армійського корпусу також воювала на Харківщині у 2022 році. Практично всі вони так чи інакше брали участь у війні проти України", – підсумував військовий.
- Саранцев також повідомив, що росіяни "зменшили апетити" на півночі Харківщини й відмовилися від окупації обласного центру, проте все одно мріють підійти до нього на відстань гарматного пострілу – тому й вперто атакують у районі Липців.
- Більше про ситуацію на Харківщині читайте у великому тексті LIGA.net: Морська піхота та "Ахмат". Навіщо росіяни перекидають свіжі сили на Харківщину.
- 21 липня речник угруповання "Хортиця" повідомив, що росіяни перекинули додаткові штурмові групи, зокрема з морпіхів ТОФ до населеного пункту Глибоке на півночі Харківщини, щоб підготуватися до наступальних дій. Окрім цього, відбуваються перегрупування та ротації загарбників у районі Вовчанська.
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