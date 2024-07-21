Для підготовки до наступальних дій РФ перекинула підрозділи на північ Харківщини – ЗСУ

Російські загарбники (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни перекинули додаткові штурмові групи, зокрема, з морпіхів Тихоокеанського флоту до населеного пункту Глибоке на півночі Харківщини, щоб підготуватися до наступальних дій. Також відбуваються перегрупування та ротації загарбників у районі Вовчанська. Про це в коментарі для LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За його словами, у районі Глибокого окупанти перемістили додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу.

Також речник повідомив, що там загарбники використовують дрони для дистанційного мінування місцевості.

Мапа: Deepstate

Глибоке на мапі Deepstate

А на території населеного пункту Муром у РФ було зафіксовано прибуття додаткових загарбників зі складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії – щоб поповнити поточний некомплект особового складу, пояснив Волошин.

У районі центру та сходу міста Вовчанськ росіяни продовжують перегруповувати штурмові групи з-поміж двох мотострілецьких бригад та одного полку – це робиться задля продовження штурмових дій, зазначив військовий.

Йдеться про: 138 окрему мотострілецьку бригаду, 1009 мотострілецький полк 6 армії та 128 окрему мотострілецьку бригаду 44 армійського корпусу.

До цього ж штурмовий загін 153 танкового полку 47 танкової дивізії Збройних сил РФ було виведено на відновлення – натомість його позиції зайняли окупанти зі 128 окремої мотострілецької бригади 44 корпусу та бойовики "Ахмату", підсумував речник.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

13 липня Волошин повідомив, що російська армія на Харківському напрямку продовжує наступальні дії та готує нові підрозділи до атак у Вовчанську.

Читайте також: Росіяни ракетою знищили цивільну переправу через Оскіл на Харківщині