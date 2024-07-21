Для подготовки к наступательным действиям РФ перебросила силы на север Харьковщины – ВСУ

В частности, к Глубокому переброшены морпехи Тихоокеанского флота

Российские захватчики (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Россияне перебросили дополнительные штурмовые группы, в частности, из морпехов Тихоокеанского флота к населенному пункту Глубокое на севере Харьковщины, чтобы подготовиться к наступательным действиям. Также проходят перегруппировка и ротация захватчиков в районе Волчанска. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По его словам, в районе Глубокого оккупанты переместили дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и 18-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса.

Также спикер сообщил, что там захватчики используют дроны для дистанционного минирования местности.

Карта: Deepstate

Глубокое на карте Deepstate

А на территории населенного пункта Муром в РФ было зафиксировано прибытие дополнительных захватчиков из состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии, чтобы пополнить текущий некомплект личного состава, пояснил Волошин.

В районе центра и востока города Волчанск россияне продолжают перегруппировать штурмовые группы из двух мотострелковых бригад и одного полка – это делается для продолжения штурмовых действий, отметил военный.

Речь идет о: 138 отдельной мотострелковой бригаде, 1009 мотострелковом полке 6 армии и 128 отдельной мотострелковой бригаде 44 армейского корпуса.

К этому же штурмовой отряд 153 танкового полка 47 танковой дивизии Вооруженных сил РФ был выведен на восстановление – его позиции заняли оккупанты из 128 отдельной мотострелковой бригады 44 корпуса и боевики "Ахмата", подытожил спикер.

Карта: Deepstate

Мапа: Deepstate

13 июля Волошин сообщил, что российская армия на Харьковском направлении продолжает наступательные действия и готовит новые подразделения к атакам в Волчанске.

Читайте также: Россияне ракетой уничтожили гражданскую переправу через Оскол на Харьковщине