Россия готовит новые подразделения для атак в Волчанске – Силы обороны
Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российская армия на Харьковском направлении продолжает наступательные действия и готовит новые подразделения к атакам в Волчанске, сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков".

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Военные рассказали, что враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и в Волчанске, а также осуществляет подготовку нескольких подразделений для атак в Волчанске.

В ОТУ отметили, что  Силы обороны продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны, но противник продолжает наносить удары. 

По подсчетам военных, всего с начала суток произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск. Силы обороны отбили пять вражеских атак.

Мапа: Deepstate
Карта: Deepstate
  • 12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты увязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.
  • 18 июня президент сообщил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области.
  • 19 июня Повх заявил LIGA.net, что на одном из участков в Волчанске были заблокированы российские оккупанты.

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