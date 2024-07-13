Россия готовит новые подразделения для атак в Волчанске – Силы обороны

По данным военных, враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и в Волчанске

Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российская армия на Харьковском направлении продолжает наступательные действия и готовит новые подразделения к атакам в Волчанске, сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков".

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Военные рассказали, что враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и в Волчанске, а также осуществляет подготовку нескольких подразделений для атак в Волчанске.

В ОТУ отметили, что Силы обороны продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны, но противник продолжает наносить удары.

По подсчетам военных, всего с начала суток произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск. Силы обороны отбили пять вражеских атак.

Карта: Deepstate

12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты увязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.

18 июня президент сообщил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области.

19 июня Повх заявил LIGA.net, что на одном из участков в Волчанске были заблокированы российские оккупанты.

Читайте также: В Волчанске морпех в рукопашном бою одолел оккупанта холодным оружием – ВСУ