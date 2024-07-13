Россия готовит новые подразделения для атак в Волчанске – Силы обороны
Российская армия на Харьковском направлении продолжает наступательные действия и готовит новые подразделения к атакам в Волчанске, сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков".
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Военные рассказали, что враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и в Волчанске, а также осуществляет подготовку нескольких подразделений для атак в Волчанске.
В ОТУ отметили, что Силы обороны продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны, но противник продолжает наносить удары.
По подсчетам военных, всего с начала суток произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск. Силы обороны отбили пять вражеских атак.
- 12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты увязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.
- 18 июня президент сообщил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области.
- 19 июня Повх заявил LIGA.net, что на одном из участков в Волчанске были заблокированы российские оккупанты.
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