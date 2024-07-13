Росія готує нові підрозділи для атак у Вовчанську – Сили оборони

За даними військових, ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську

Вовчанськ. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російська армія на Харківському напрямку продовжує наступальні дії та готує нові підрозділи до атак у Вовчанську, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків".

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Військові розповіли, що ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку декількох підрозділів для атак у Вовчанську.

В ОТУ наголосили, що Сили оборони продовжують заходи з посилення стійкості оборони, але противник продовжує завдавати ударів.

За підрахунками військових, загалом з початку доби відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. Сили оборони відбили п'ять ворожих атак.

Мапа: Deepstate

12 червня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що окупанти загрузли у Вовчанську, попри залучені сили та засоби, що вони постійно поповнюють людьми з підрозділів, які воюють на інших напрямках.

18 червня президент повідомив, що Силам оборони вдається поступово витісняти росіян з Харківщини.

19 червня Повх заявив LIGA.net, що на одній з ділянок у Вовчанську було заблоковано російських окупантів.

Читайте також: У Вовчанську морпіх у рукопашному бою здолав окупанта холодною зброєю – ЗСУ