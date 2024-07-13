Росія готує нові підрозділи для атак у Вовчанську – Сили оборони
Російська армія на Харківському напрямку продовжує наступальні дії та готує нові підрозділи до атак у Вовчанську, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків".
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Військові розповіли, що ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку декількох підрозділів для атак у Вовчанську.
В ОТУ наголосили, що Сили оборони продовжують заходи з посилення стійкості оборони, але противник продовжує завдавати ударів.
За підрахунками військових, загалом з початку доби відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. Сили оборони відбили п'ять ворожих атак.
- 12 червня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що окупанти загрузли у Вовчанську, попри залучені сили та засоби, що вони постійно поповнюють людьми з підрозділів, які воюють на інших напрямках.
- 18 червня президент повідомив, що Силам оборони вдається поступово витісняти росіян з Харківщини.
- 19 червня Повх заявив LIGA.net, що на одній з ділянок у Вовчанську було заблоковано російських окупантів.
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